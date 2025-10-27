台胞熱議設立台灣光復紀念日：重要里程碑

台灣勞動黨主席吳榮元（中評社 海涵攝） 中評社北京10月27日電（記者 海涵）由全國台聯主辦的“銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來”——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動10月26日在北京舉行。在下午的座談會上，多位台胞熱議設立台灣光復紀念日的意義，指出這是兩岸關係發展中的一個重要里程碑。他們普遍表示，紀念日的設立為台灣光復賦予了更加明確的歷史位置，進一步鞏固了兩岸同胞的共同記憶與文化認同，更是對兩岸同屬一中的有力確認。



台灣勞動黨主席吳榮元認為，將台灣光復紀念日確定為國家紀念日，其意義已遠超單純的紀念日，這是一個莊嚴的國家意志宣示，更是對一個中國主權法理再一次強而有力的確認。將台灣光復這一歷史事實以國家最高立法形式固定下來，成為“反獨促統”鬥爭中的一個重要里程碑。這一決定為所有致力於國家統一的愛國力量提供了最堅實的法律與政治武器，有利於反擊島內分裂勢力為迎合外部干涉而炮製的“去中國化”和所謂“台灣地位未定”謬論。



吳榮元欣慰地談到，當前，台灣社會內部正在出現一股深刻而積極的變化。越來越多台灣民眾開始對民進黨當局操弄“抗中”、甘被外部勢力作為棋子、忽視民生的做法表達強烈不滿。更令人鼓舞的是，現在有越來越多台灣人敢於喊出自己是中國人。這種要求和平、要求發展、認同自己民族根源的力量，正是台灣人民集體覺醒的開始，正在匯聚成一種持續增生的力量。



全國人大代表、香港中文大學中國文化研究所榮譽研究員凌友詩表示，台灣的光復，在列強所定下的不平等國際秩序中，靠著中國人民用3500萬條生命血汗戰勝日本，艱苦奪回來。因此我們把紀念台灣光復，和紀念中國人民抗日勝利80週年一同舉行，和紀念世界反法西斯勝利聯繫在一起。這反映了台灣八十年前光復的本質。

