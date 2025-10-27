汪曙申答中評：統一後台灣將有更好發展

中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申（中評社 海涵攝） 中評社北京10月27日電（記者 海涵）中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申26日接受中評社記者採訪時指出，統一後台灣將獲得更好的尊嚴、更快的發展和更大的穩定。台灣主流民意希望兩岸和平、交流，而這一點，民進黨是做不到的。



汪曙申當天在全國台聯舉辦的“銘記歷史 捍衛正果 守護家園 共創未來——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動”上作專題演講，重點就“堅持正確歷史觀 維護一個中國原則”分享觀點。



汪曙申演講後受訪指出，從國家層面設立台灣光復紀念日意義深遠。他表示，台灣光復、回歸祖國，標誌著中國重新對台灣行使主權。台灣是中國不可分割的一部分，中國有權利維護國家主權和領土完整。在國家層面設立台灣光復紀念日，並舉行規模宏大的紀念活動，是向國際社會宣告中國大陸在積極推動兩岸關係發展、維護台海局勢穩定；也是在向國際社會宣示中國堅決反對任何“台獨”分裂活動的主張。



大陸舉辦了一系列活動隆重紀念台灣光復，反觀民進黨當局，不僅拒絕紀念台灣光復，且個別政客仍用“終戰”稱抗戰勝利。汪曙申就此表示，這由賴清德的“台獨”政策導致。賴清德推動所謂“新兩國論”，企圖利用“台灣地位未定論”為其“台獨”政策謀利，並宣揚“台獨史觀”“媚日史觀”。因此，在島內，除少數統派舉行了紀念台灣光復的活動之外，民進黨當局故意迴避台灣回歸中國的歷史史實，也故意迴避一個中國的法理淵源和法理基礎。

