戚嘉林答中評：台灣社會應當珍惜大陸善意

統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林（中評社 海涵攝） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）“台灣社會應當珍惜大陸的善意，不要錯過時機。”統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林26日在京參加全國台聯主辦的“銘記歷史 捍衛成果 守護家園 共創未來”——各界台胞慶祝設立台灣光復紀念日系列活動，期間接受中評社記者採訪時作此表述。



戚嘉林向中評社記者闡述了設立台灣光復紀念日的重大歷史意義。他指出，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利的成果，是中國兒女前仆後繼、浴血奮戰的勝利成果，這一成果使台灣脫離了殘酷的日本殖民統治。“沒有抗日戰爭的勝利就沒有台灣光復，這就是歷史事實。”



戚嘉林特別回顧到，1945年10月25日，在台灣台北中山堂，中國戰區台灣省受降儀式舉行，美國官員也在場見證了台灣回歸中國這一史實。受降儀式結束後，陳儀長官對全世界廣播，中國從這一天起恢復對台灣、澎湖列島行使主權。當天台灣全島熱鬧非凡，台北市家家戶戶張燈結彩如同過年，報紙對此盛景均有報導並流傳下來，也從側面說明台灣光復是不可否認的事實。此外，美國還動用上百艘軍艦將那時在台灣的16萬日軍和30萬日本僑民運返至日本。



“也就是說，美國不僅在中國戰區台灣省受降儀式上目睹台灣回歸中國的事實，也經歷了台灣民眾興高采烈慶祝台灣光復的盛況，更動用國家力量以軍艦運送日軍和日本僑民回到日本。”戚嘉林指出，這些意味著，當時，美國的國家意志、國家行動見證了台灣回歸中國。

