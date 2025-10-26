李成鋼：美方立場強硬　中方維護利益堅定

中評社北京10月26日電／當地時間10月25日至26日，中美雙方在吉隆坡舉行經貿磋商。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在磋商結束後對中外媒體記者表示，雙方就妥善解決彼此關注的多項重要經貿議題形成初步共識，下一步將履行各自國內批准程序。



新華社報導，“過去一個月左右的時間，中美經貿關係出現了一些震盪和波動，全球都非常關注。”李成鋼說，自今年5月中美日內瓦經貿會談以來，中方嚴格遵循中美兩國元首多次通話共識，誠信、認真落實經貿磋商達成的共識安排，悉心呵護來之不易、相對穩定的中美經貿合作關係。“出現這些震盪和波動不是中方願意看到的。”



李成鋼介紹，過去兩天，中美經貿團隊就美對華海事物流和造船業301措施、進一步延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和禁毒合作、進一步擴大貿易、出口管制等議題進行了深入、坦誠討論和交流，建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，形成了初步共識。



“美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的。”李成鋼說，此次磋商中，中美經貿團隊始終相互尊重、平等對話。未來，雙方將進一步加強溝通交流，為中美經貿關係更穩定、更健康的發展作出積極努力。



李成鋼還對東道主馬來西亞政府的熱情接待和周到安排表示感謝。