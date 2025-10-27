周小柯答中評：國民黨應做反“獨”中堅力量

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社香港10月27日電（記者 盧哲）中國國民黨18日舉行黨主席選舉，候選人鄭麗文當選新任黨主席。北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯日前接受中評社記者專訪時指出，鄭麗文當選，給“百年老黨”國民黨帶來了新的改革契機，讓國民黨有機會走出“老人政治”窠臼，同時也面臨諸多現實的困難挑戰。周小柯指出，當前形勢下，中國國民黨的角色任務應主要是做台海和平穩定的堅定維護者，做兩岸關係和平發展、融合發展的積極促進者，做島內反對“台獨”的中堅力量。



周小柯表示，在6人角逐、兩強相爭情形下，鄭麗文以超過50%的得票率當選中國國民黨新一任黨主席，這一結果與選舉前的多數民調情況相一致，屬於意料之內的“黑馬”。在這次選舉中，鄭麗文代表了“世代交替”和改革力量，郝龍斌代表了“穩健過渡”和守成力量，鄭麗文高票當選，反映出國民黨基層黨員普遍的求變心理，對國民黨飽受民進黨打壓的現狀不滿意，期待戰鬥力強的“新人”帶領大家改變被動局面。



中共中央總書記習近平19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。同日，新當選的中國國民黨主席鄭麗文復電，對習近平總書記表示感謝。周小柯表示，習近平總書記在賀電中充分肯定了國共兩黨在共同政治基礎上推動兩岸交流合作的重要意義和積極成效，並站在中華民族長遠發展的戰略高度對兩黨今後的交流合作提出期待，強調“堅定守護中華民族的共同家園”及“攜手開創中華民族更加美好的未來”。鄭麗文在復電中強調“兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族”，並在最後強調“為民族復興開辟宏偉前程”。這些內容表明，中華民族是兩岸的最大公約數，追求中華民族偉大復興是國共兩黨的共同目標，反映的是兩岸同胞的共同心聲。



周小柯說，雙方都提到兩黨在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，深化交流合作。這一方面再度表明，國共兩黨共同維護堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎；另一方面也表明，兩黨都將深化交流合作作為重要路徑，旨在通過更加全面深入的交流合作，共同壯大反對和遏制“台獨”的磅礴力量，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞的利益福祉，並共同推進中華民族偉大復興，為中華民族開萬世之太平。