台青談台灣光復紀念日：促兩岸融合同心復興

北京海潤天睿律師事務所律師鄭佳慧從個體角度解讀台灣光復的意義（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月27日電（記者 陳思遠）在北京市台辦和清華大學台灣研究院共同主辦的設立台灣光復紀念日座談會上，兩名在陸就業的台灣青年結合自身求學、工作經歷，從個體角度解讀台灣光復的歷史意義與全國人大設立台灣光復紀念日的深遠價值，呼籲以歷史記憶為根基、以法治精神為支撐，推動兩岸交流合作，助力民族復興。



北京海潤天睿律師事務所律師鄭佳慧表示，全國人大設立台灣光復紀念日，莊嚴宣示了國家主權與領土完整的立場，進一步強調了台灣光復所確立的歷史與法理事實——當年日本依據戰後國際文件將台灣歸還時，自始至終都是歸還於中國。台灣是中國領土不可分割的一部分，這不僅是確鑿的歷史事實，更是全體中國人民共同的記憶與堅定的信念。



鄭佳慧分享了她的個人經歷與感悟。本科就讀台灣東海大學時，她從中國文學中體會中華傳統文化魅力，從法理規範中認識法律的溝通協調價值；在中國政法大學攻讀碩士期間，研究兩岸法律制度差異與銜接，更直觀理解台灣光復紀念對推動兩岸交流共榮的意義。如今執業中，處理兩岸民商事、家事繼承、企業合規等案件的經歷，讓她深刻感受到兩岸同胞在法律、經濟、生活上的緊密聯繫，也更加堅信需以歷史眼光看待現實，用法治與務實精神促進兩岸合作。

