秦日新批“台灣沒有光復節”說法扭曲歷史

秦日新在華府紀念台灣光復80週年活動上批駁“台灣沒有光復節”說法 華府榮光會提供 中評社華盛頓10月26日電（記者 余東暉）華府榮光會25日舉行集會，慶祝台灣光復80週年。中國國民黨駐美代表秦日新出席集會並發表演講。他說，抗戰勝利後，台灣地區受降儀式於1945年10月25日在台北市中山堂舉行，由當時的台灣省行政長官陳儀代表同盟國接受日本投降的受降典禮，中華民國政府在1946年將10月25日定為“台灣光復節”。那些說“台灣沒有光復節”的人，不是不懂歷史，就是故意扭曲歷史。



華府榮光會是來自台灣的退伍老兵在華府地區的聯誼組織。此次集會也是華府地區較大規模的慶祝台灣光復80週年活動，有近兩百名僑界人士參加。



秦日新在演講中詳述了八年對日抗戰期間，中華兒女“地不分東西南北、人不分男女老幼”齊心抗日，以劣勢的武器裝備，靠著血肉長城，犧牲了數百名將領、300萬官兵以及3000萬同胞百姓的生命才獲得抗戰最後的勝利。抗戰勝利後，台灣地區受降儀式於1945年10月25日在台北市中山堂舉行，由當時的台灣省行政長官陳儀代表同盟國接受日本投降的受降典禮，中華民國政府在1946年將10月25日定為“台灣光復節”。所以那些說“台灣沒有光復節”的人，不是不懂歷史、就是故意扭曲歷史。