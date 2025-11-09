朱松嶺：設立台灣光復紀念日有三重重要意義

北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺在“設立台灣光復紀念日座談會”發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月9日電（記者 陳思遠）北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺表示，設立紀念日，既是法律行為，也是政治宣言；既是情感共鳴，更是現實工具。台灣光復紀念日的設立意味著國家將以更堅實的法理邏輯、更主動的話語體系、更廣泛的社會動員，堅定不移地推動祖國完全統一的偉大事業。



10月26日上午在北京市台辦和清華大學台灣研究院共同主辦的設立台灣光復紀念日座談會上，朱松嶺指出，2025年10月24日，全國人大常委會莊嚴通過決定，將10月25日設立為“台灣光復紀念日”，並由國家以多種形式舉行紀念活動。這項決定，既是對歷史的尊重，更是對現實的回應，是制度層面宣示國家立場、表達民族情感、指引統一進程的重大舉措。在兩岸關係深刻變化、島內“去中國化”歪風加劇、外部干涉愈演愈烈的背景下，全國人大此舉既是正本清源、撥亂反正的歷史抉擇，更是立足大勢、著眼長遠的戰略部署。設立紀念日，既是法律行為，也是政治宣言；既是情感共鳴，更是現實工具。它集中體現了國家在歷史問題上的主導敘事能力、在對台鬥爭中的政治戰略布局力，以及在塑造統一路徑中的現實動員力。



朱松嶺從政治、法理、現實三方面論述設立台灣光復紀念日的重要意義：



第一，這是堅定捍衛國家主權與反對“台獨”分裂的政治宣言。設立台灣光復紀念日，最直接的政治意義，就是明確劃定國家主權的底線，堅決打破“台獨”勢力在歷史認知領域的操弄空間。這是一記重錘，打在“去中國化”教育編纂者的手稿上；這是一面旗幟，插在兩岸一體的民族認同高地。近年來，民進黨當局篡改教科書，删減台灣光復相關內容，企圖從根本上切斷台灣與祖國的歷史聯繫。而大陸此刻設立國家層級紀念日，正是對此進行嚴正駁斥。它告訴兩岸民眾，台灣的歷史不是“殖民地被管理”，而是被日本竊取、非法統治，並在中華民族反法西斯戰爭中取得莊嚴勝利後光復。設立紀念日，也是在對外傳遞明確無誤的信號，任何國家、任何勢力若妄圖挑戰一個中國原則，都將面對來自中國國家制度與民族歷史的共同反制。這是一份莊嚴宣告，是將台灣光復上升為國家記憶，從而使統一的政治目標獲得更強的社會支持、更深的文化認同、更穩的輿論基礎。

