香港辦選舉進社區巡展　陳國基鼓勵積極參選

陳國基出席“選舉進社區”巡回互動展覽首站活動。左一為麥美娟；右一為曾國衛。（圖片來源：文匯報） 中評社北京10月27日電／據文匯網報導，2025年立法會換屆選舉將於12月7日舉行，特區政府地區宣傳攻勢浪接浪，特區政府政務司司長陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衛、民政及青年事務局局長麥美娟，昨日出席“‘選舉進社區’巡回互動展覽＠西寶城”活動。陳國基致辭時表示，即日起至投票日，特區政府會在不同地點舉辦巡回展覽，與市民“零距離”互動，一同瞭解這場別具意義的選舉，感受選舉的氣氛。他還鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當、熱心服務市民的優秀人才積極參選，並呼籲市民盡公民責任在選舉中積極參與投票。



政制及內地事務局推出“選舉進社區”巡回互動展覽，首站一連兩天（25日、26日）於西寶城舉行。活動設有互動遊戲、展板區及自助式拍貼機，供市民參與和打卡拍照，加深對選舉資訊的認識。



人型票箱家族公仔亦會在現場與市民互動。政制及內地事務局早前於其2025年立法會換屆選舉Facebook專頁推出“尋找票箱家族AR郵箱”活動，市民可與分布各區的票箱家族特別版郵箱打卡並貼文留言後於“選舉進社區”活動地點換領紀念品。



“選舉進社區”隨後將於各區商場（見表）舉辦，開放時間為上午11時至晚上7時，費用全免。



贊立會擺脫昔“拖後腿”歪風



陳國基昨日致辭時表示，立法會為特區管治架構中重要的一部分，有匯聚民意、監察政府、制定法律和完善公共政策等重要職能，與香港社會整體利益和市民福祉息息相關、緊密相連。



他提到，本屆、第七屆立法會展現出新的議政風貌，擺脫了過往嘩眾取寵、“拖後腿”和對抗式的政治文化，行政立法機關之間重新建立互信，大大提升特區政府的管治能力，使特區政府可專注制定政策，聆聽理性、務實的建設性意見，盡快落實更多有利社會發展和惠及民生的措施。市民亦不用再擔心立法程序被拉布等惡意拖延，導致一些惠及民生的法案無法及時通過。



陳國基認為，本屆立法會的議政效率和成果都明顯提升，過去4年會議期間，共審議通過約130條法案，較上屆同期超出六成，當中包括基本法第二十三條立法、《2023年區議會（修訂）條例草案》、《簡朴房條例草案》，以至為網約車設立清晰法律框架等不同涉及國家安全、經濟民生，以及解決“老、大、難”問題的法案，推動社會發展，惠及民生。