相向而行，為中美經貿關係注入穩定性

中評社北京10月27日電／據新華網報導，新一輪中美經貿磋商26日在馬來西亞吉隆坡落下帷幕。本次磋商受到國際社會高度關注。雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。



元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。過去幾個月，正是在兩國元首歷次通話重要共識指引下，雙方經貿團隊舉行多輪磋商，達成積極共識，體現了平等、尊重和互惠的精神，推動中美經貿關係朝著健康、穩定、可持續方向發展。這充分表明，確保中美這兩艘巨輪共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。



中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷。中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，在經貿領域已形成優勢互補、互利共贏的格局。中美作為全球前兩大經濟體，經貿交往規模龐大、內涵豐富、覆蓋面廣、涉及主體多元，存在分歧是正常的。對於在經貿合作中出現的分歧和摩擦，雙方應本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決彼此關切的辦法。



維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，中方始終本著負責任態度，堅持通過對話協商解決爭議的基本立場，與美方開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。本次磋商，雙方同意，將在兩國元首戰略引領下，充分發揮中美經貿磋商機製作用，就雙方在經貿領域的各自關切保持密切溝通，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，造福兩國人民，促進世界繁榮。



中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。中美經貿磋商成果來之不易，需要雙方共同維護。希望美方與中方相向而行，共同落實好兩國元首歷次通話重要共識和今年以來歷次經貿磋商成果，進一步積累互信、管控分歧，拓展互利合作，推動雙邊經貿關係不斷邁向更高水平。