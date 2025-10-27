大陸紀念台灣光復80周年引起台胞強烈共鳴

中評社北京10月27日電／據新華網報導，全國人大常委會24日通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，紀念台灣光復80周年大會25日在北京召開，引發台灣同胞強烈共鳴和積極評價。台各界人士認為，台灣光復不僅是中華民族共同的榮光，更是兩岸人民血脈相連的見證，值得兩岸中國人共同紀念。台灣同胞要銘記歷史，傳承好愛國主義傳統，與大陸同胞攜手共創民族復興。



“大會提到的‘銘記歷史、共創未來’，給我留下了深刻印象。”台灣《觀察》雜誌發行人紀欣說，兩岸中國人攜手抗日、取得抗戰勝利和台灣光復的歷史事實，證明了兩岸是血脈相連、休戚與共的一家人。回顧並紀念這段歷史，是讓更多台灣民眾瞭解歷史真相，瞭解和平統一將給台灣帶來哪些重大利好，並激勵大家為推動祖國完全統一和民族復興作出貢獻。



台灣抗日志士親屬協進會理事長林銘聰說，日據時期，台灣人民歷經苦難。正是整個中華民族對日抗戰贏得勝利，台灣才得以光復。這是來之不易的勝利成果，是兩岸寶貴的共同記憶，值得銘記和紀念。



“台灣光復是兩岸最重要的情感紐帶之一，大陸從未忘記台灣同胞在抗戰中的犧牲與貢獻。大陸召開大會隆重紀念台灣光復80周年，正是肯定兩岸這一無法切割的共同記憶。”台灣統一聯盟黨主席王永表示，這場大會，既是對先烈的告慰，更是對未來的宣示：任何分裂國家的圖謀都注定失敗，兩岸終將攜手完成統一大業。



10月24日，十四屆全國人大常委會第十八次會議作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。



連日來，島內媒體對大陸設立台灣光復紀念日、召開紀念台灣光復80周年大會和各地舉辦相關紀念活動進行了報導。



台灣青年聯合會理事長何溢誠在台灣梅花新聞網刊文表示，台灣光復既是兩岸同胞用鮮血和生命寫就的歷史事實，也是國際社會公認的法理事實。大陸設立光復紀念日有助於強化國際社會對兩岸同屬一中、反對“台獨”的共識。



新黨副秘書長游智彬投書中時新聞網指出，對比兩岸紀念台灣光復的態度，誰真正在乎台灣，答案愈發明顯。民進黨否認抗戰、抹去光復，把統一描繪成恐懼，把和平污名為投降。然而，沒有中國抗戰勝利，就沒有台灣的光復；沒有中華民族的犧牲，就沒有台灣的重生。