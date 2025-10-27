台灣光復80周年紀念活動在全球多地舉行

10月24日，在尼泊爾加德滿都，尼泊爾僑界舉行座談會紀念台灣光復80周年。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月27日電／據新華網報導，連日來，台灣光復80周年紀念活動在全球多地陸續舉行。出席紀念活動的人士指出，台灣光復、回歸祖國是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的重大成果，中國統一的歷史大勢不可阻擋。



中國駐美國洛杉磯總領館25日舉行紀念台灣光復80周年座談會。（美國）中國和平統一促進會聯盟輪值主席、美國台灣鄉親聯誼會洛杉磯分會會長陳恬璧回顧了父輩參加抗戰的經歷，指出台灣光復紀念日的設立將對強化兩岸共同的歷史記憶發揮重要作用。“促進統一，很重要在於思想和認知的傳承，因此台灣光復紀念日的設立得到了內外同聲的支持，也進一步喚起了海外僑胞對祖國統一的熱切期望。”



由俄羅斯中國和平統一促進會和莫斯科華僑華人聯合會主辦的台灣光復80周年紀念活動25日在莫斯科舉行。俄羅斯中國和平統一促進會執行會長蔡建林說：“80年前，我們以巨大犧牲換來了台灣光復。80年後的今天，我們比歷史上任何時期都更接近中華民族的偉大復興，也更有能力、更有信心實現祖國完全統一。這是我們的共同期盼，也是歷史的必然趨勢。”



中國駐日本大使館25日舉辦紀念台灣光復80周年座談會。日本杏林大學教授劉迪在活動上說，台灣光復紀念日的設立意義重大，它提醒我們：台灣光復不是一個獨立的事件，而是中國近代民族意識覺醒與民族意志凱旋的集中體現。紀念日的設立，標誌著“抗戰——光復——統一”的歷史邏輯得到新的時代確認。台灣光復不僅是領土的回歸，更是民族精神的復歸，是中華民族走向獨立、自強與復興的重要里程碑。



日本華僑華人聯合總會、（日本）中國和平統一促進會等270多家在日華僑華人團體26日就首個台灣光復紀念日發表聲明。聲明表示，廣大旅日僑界對國家設立台灣光復紀念日期盼已久。設立台灣光復紀念日，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，必將激勵兩岸同胞和海外僑胞繼承和發揚愛國主義傳統、弘揚偉大抗戰精神，為實現祖國完全統一、中華民族偉大復興而共同奮鬥。



澳大利亞僑界23日在悉尼舉辦紀念台灣光復80周年活動。澳大利亞全澳中國和平統一促進同盟主席錢啟國表示，澳大利亞僑界堅定不移地支持中國政府推動祖國統一的方針政策，繼續廣泛團結包括台灣同胞在內的全體旅澳僑胞，深化“兩岸一家親”理念，為最終實現祖國完全統一貢獻力量。



尼泊爾僑界24日在尼首都加德滿都舉行座談會，紀念台灣光復80周年。尼泊爾中國和平統一促進會會長、尼泊爾華僑華人協會會長金曉東表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，這是基於歷史、法律、文化和國際關係準則的事實，有著堅實的法理依據和深厚的歷史淵源，不容置疑、不容挑戰。