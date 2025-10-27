台胞台企積極展望“十五五”

中評社北京10月27日電／據新華網報導，黨的二十屆四中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，在廣大台胞台企中引發熱烈反響。大家認為，“十五五”規劃建議擘畫了國家未來五年發展的宏偉藍圖，為兩岸融合發展開辟了更加廣闊的空間，要把握歷史機遇，在融入國家發展大局中實現自身更好發展，共享民族復興的榮光。



國家發展藍圖中的兩岸融合新契機



站在“十四五”圓滿收官與“十五五”揚帆啟航的歷史交匯點，二十屆四中全會公報明確指出，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。台胞台企倍感振奮。



“從銷售額突破10億美元到實現20億美元，我們只用了五年時間，這充分受益於‘十四五’時期大陸加快構建新發展格局釋放的巨大市場潛力。”正在緊鑼密鼓籌備參展第八屆中國國際進口博覽會的台資企業——喬山健康科技集團中國區總部執行長李永楷表示，作為全球頂尖的健身器材生產商，企業的發展歷程，特別是近年的快速成長，與大陸經濟發展的節拍同頻共振。



全國台企聯常務副會長吳家瑩認為，“十五五”規劃不僅是國家現代化建設的戰略藍圖，更是廣大台胞台企融入新發展格局，參與高質量發展、推動兩岸融合的重要契機。



兩岸經貿合作展現出強大韌性。今年前三季度，兩岸貿易額達2311.62億美元，同比增長8.8%。這種增長不僅體現在數字上，更體現在台胞台企參與大陸發展的深度與廣度上。



“二十屆四中全會公報強調堅持擴大內需這個戰略基點，‘促進消費和投資、供給和需求良性互動，增強國內大循環內生動力和可靠性’，為我們下一步指明了方向。”李永楷說，“十五五”期間，喬山將繼續積極順應大陸科技創新趨勢，計劃用三年時間實現銷售額突破30億美元的新目標。



來自台灣泰雅部落的青年莎韵·哈勇深情地說：“‘十五五’對我們台灣青年而言，不是單向的‘機遇饋贈’，而是雙向的‘共創邀請’。這是一個我們可以親身參與、共同繪就的時代畫卷。”