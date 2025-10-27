香港爆基孔熱　鳳德邨周邊20廈風險高

中評社北京10月27日電／據大公報報導，本港昨日錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，82歲女患者居於黃大仙鳳德邨，潛伏期內沒有外游紀錄，相信是在邨內感染。衛生防護中心評估認為，患者居所200米半徑範圍內約20幢大廈合共約8000戶居民有較高感染風險，將逐家逐戶派發問卷，找出隱形個案。



大公報記者昨日在現場所見，食物環境衛生署承辦商人員在鳳德邨一帶加強滅蚊。有學者分析指出，會否出現社區爆發關鍵在未來兩至四星期，相信在政府加強滅蚊等因素下，成功控制的機會較高。



82歲患者於10月18日出現左腳腳踝腫痛，22日發燒及手腳關節疼痛，同日向私家醫生求診，翌日到廣華醫院急症室求醫，獲安排入院接受治療，血液樣本驗出基孔肯雅熱病毒，目前情況穩定。患者的四名家居接觸者暫沒有出現病征，正接受醫學監察。



衛生防護中心總監徐樂堅表示，患者在12日潛伏期內未曾離開香港，對上一次外游已是8月底，因此屬於本地感染個案。鑒於患者的活動範圍主要局限於邨內，中心不排除有未確診的患者在區內，將病毒傳播給邨內的蚊蟲，導致她受感染。



他又說，未來幾天將在患者活動空間大概200米半徑範圍內的20座大廈主動追蹤個案，不排除該區有更多人類感染個案，會盡快送到無蚊環境下治療，減低傳播風險。而過去錄得的46宗輸入個案在本港沒有聚集性，暫時看不到出現爆發。



食環署承辦商加強巡查滅蚊



食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵表示，署方已即時於患者住所及曾到訪的地方附近強化滅蚊工作，包括使用滅蚊噴霧消殺、投放殺誘蟲劑及清理積水，亦會加強巡查地盤等高危地方。環境及生態局將於今日召開跨部門會議、食環署亦召開跨部門地區會議，協調並要求各政府、地區部門進行防蚊滅蚊工作。霍明茵呼籲全港市民加強居所防蚊滅蚊措施，至少每星期清理一次家中積水；物業管理公司亦應加強管理。