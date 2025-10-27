未來科學大獎頒獎禮　7名科學家領獎

未來科學大獎頒獎典禮與音樂會昨日舉行，逾千名嘉賓出席典禮。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月27日電／據大公報報導，由香港未來科學大獎基金會和香港科學院合辦的“2025未來科學大獎周”，壓軸盛會未來科學大獎頒獎典禮與音樂會昨日舉行。為慶祝未來科學大獎及香港科學院共同踏入十周年的里程碑，頒獎典禮今年首次選址在香港文化中心舉行，今年七位獲獎者親臨現場領獎，逾千名嘉賓出席典禮。



“生命科學獎”共同授予季強、徐星及周忠和組成的研究團隊，以表彰他們在發現鳥類起源於恐龍的化石證據方面作出的開創性貢獻。“物質科學獎”授予物理學家方忠、戴希及丁洪，以嘉獎他們在拓撲電子材料的計算預測與實驗方面的傑出貢獻。“數學與計算機科學獎”由盧志遠獲得，以表彰他在非易失性半導體存儲單元的密度、集成度及可靠性領域的引領性貢獻。



未來科學大獎2025科學委員會委員崔屹教授在頒獎典禮中，向大獎成立十年以來的獲獎者致以最崇高的敬意與祝賀。他表示，大獎秉持著科學與公正的基石，嚴密的體系鑄就了大獎的卓越公信力與國際影響力；慶祝過往，展望未來，他期待科學精神如不滅的燈塔，繼續照亮人類文明航程。



今年頒獎典禮結合音樂會形式，展現科學與藝術完美融合。多個國際知名的音樂表演單位傾力參與，包括世界著名高音歌唱家莫華倫、王冰冰；國際知名小提琴家呂思清；香港歌劇院樂團及合唱團；聖保羅男女中學附屬小學合唱團等，為現場觀眾呈獻一場精彩絕倫的音樂盛宴。