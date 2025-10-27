投資署結束中亞訪問　當地國企有望落戶香港

投資推廣署署長劉凱旋本月18日至25日訪問哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦及烏茲別克斯坦三國。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月27日電／據大公報報導，投資推廣署署長劉凱旋本月18日至25日訪問哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦及烏茲別克斯坦三國，以加強香港與中亞主要經濟體的經貿聯繫，並為“一帶一路”倡議下的合作發掘新機遇。她昨日在社交平台分享說，中亞作為共建“一帶一路”的關鍵節點，正與香港特區碰撞出強勁的合作動能，有望不久的將來，會有幾家當地國有及大型企業落戶香港、在港上市。



劉凱旋指出，作為國際金融中心，香港以強勁多元融資能力為中亞基建與資源開發注入動力。哈薩克天然資源企業不久前在港實現“兩地上市、人民幣計價”的突破，突顯金融聯通的強大潛力。2023年香港與烏茲別克、哈薩克的貿易額已分別達13.9億和3億美元，今年前三季與吉爾吉斯斯坦的進出口更是成倍增長。



她續指，香港的專業服務生態圈亦為合作“保駕護航”。



從烏茲別克駐港投資與綠色產業發展中心揭牌，到協助企業應對跨境合規挑戰，香港的普通法體系、會計仲裁服務正成為雙方經貿信任的“穩定器”。而金融科技、永續發展等新興領域的對話，更讓合作從資源互通延伸到產業共興。



劉凱旋透露，訪問期間與三國的政府高層、監管機構、交易所、國投公司及商界領袖會面，探討在金融服務、資本市場對接和科技創新方面的合作；同時也瞭解當地的投資環境，以及引入更多內地企業合作的業務機會，達至“雙向奔赴”的目的。



她說，投資推廣署會積極跟進開拓的商機，有望不久的將來，會有幾家當地國有及大型企業落戶香港、在港上市，同時為內地企業製造更多“出海”的機會。