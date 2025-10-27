具身智能醫療科技論壇　發布新AI大模型

第三屆香港具身智能醫療科技論壇昨日在會展舉行。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月27日電／據大公報報導，由中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心主辦第三屆香港具身智能醫療科技論壇，昨日在會議展覽中心舉行。論壇匯聚一眾專家學者，聚焦人工智能與機器人在醫療領域的創新應用。CARES Copilot 3.0多模態醫療AI大模型活動上正式發布，該模型具手術階段識別與指導、內窺鏡場景理解、術中實時影像識別及多模態配准等先進功能。學者表示，AI技術如同“智能輔助駕駛”，為複雜人體器官檢查提供路線規劃，降低醫療事故風險並減漏診誤診情況。



本屆論壇共有14位國際知名人工智能學者、16位頂尖臨床專家及26家醫療企業與機構參與。CARES Copilot 3.0基於華為昇騰算力平台打造，新增核磁影像預訓練、連續學習及增強醫學知識圖譜等功能。中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心主任劉宏斌表示，新版本中的連續學習功能使模型在醫院部署後仍能持續自我學習，克服數據限制的挑戰，“由於醫療數據的隱私限制，模型難以大規模再訓練，連續學習功能讓模型能在實際應用中自我優化。”



華潤健康董事長、執行董事及總裁於海致辭指出，人工智能破解醫療行業痛點，借數字化手段破地域限制，讓優質醫療資源惠及更多地區。



中國科學院香港創新研究院執行院長郝銀星表示，研究院將結合國家需求、自身科研優勢及香港特區政府的支持，持續推動人工智能在醫療領域的應用落地，並探索AI驅動的科研新範式。