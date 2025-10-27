啟德青年驛站擬辦100項演藝康體活動

啟德隔離設施改建而成的“青年驛站”，今年7月中起試業。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月27日電／據大公報報導，啟德隔離設施改建而成的“青年驛站”，今年7月中起試業，民政及青年事務局局長麥美娟表示，未來五年會舉辦各種表演和新興運動項目，亦會有更多空間讓青年消磨時間。“未來打算做100項活動，各類型活動、大大小小都有，有演唱會、表演和體育活動，像現時舉行水上活動。”



啟德青年驛站年中試業，本月起陸續開始營運，麥美娟表示，很感謝營運者想出很多有趣的活動，譬如水上活動、玩滑板及演唱會後的派對等，氣氛很好，透過不同活動吸引到很多不同界別的青年到來參與，讓大家有所接觸。



青年宿舍計劃方面，麥美娟昨日出席電視台節目時表示，資助非政府組織將酒店轉型為青年宿舍後，由原本80個宿位，已增至目前有3000多個宿位，分布在荃灣、九龍城、深水埗、灣仔和天水圍等都有青年宿舍，除了讓青年人以低於市價的租金入住，亦鼓勵青年在住宿期間，參與義工服務、包括到大灣區城市考察，在各方面裝備自己，面對人生不同階段的挑戰。



對於早前有議員稱，本港越來越多年輕人放棄對未來的憧憬，麥美娟表示，不認為本港青年想“躺平”。她指出，局方的實習計劃，每年申請人數倍增，反映青年樂意把握機會發展。



新一份施政報告中提出“青年人才培養計劃”，麥美娟表示，香港青年非常優秀，只要有平台、有機會，一定可以找到自己的方法，可以發揮潛能。