香港醫社團隊支援　漸凍人活好每一天

屯門醫院復康科以跨專科團隊，一站式治療及照顧漸凍人症病人，今年更進一步與香港復康會合作，成立"暖暖同行"醫社綜合康復團隊服務，全方面照顧病人的身心社靈需要，讓病人在社區接受照顧，改善患病後的生活質素，計劃啟動至今已安排屯門醫院全部24位患者的家庭接受服務。



屯院復康會合推“暖暖同行”



“我現在四肢都動不了，還得帶呼吸機，抗拒且無法進行社交活動。但我首次參與社區活動時，很開心能完全融入進去。”全身癱瘓的漸凍人症患者施誌威是“暖暖同行”服務受惠者之一，在屯門醫院與香港復康會跨專科服務團隊“醫社融合”模式下，施誌威每次門診可獲四位專科醫生問診，獲得了經濟資助改善了護具，並積極參與團隊舉辦的社區交流活動，重拾面對不治之症的勇氣，從原來“計算還能活多久”的心態轉變為“努力活出每一天的精彩”，積極面對餘生。



“漸凍人症”是罕見的運動神經元疾病，目前無法根治。“暖暖同行”醫社綜合康復團隊，以“醫社融合”模式對患者進行服務，即醫護與社福團隊“一同收症、一同家訪、一同規劃”，患者在確診初期，甚至還處於懷疑階段時，只要腦神經科醫生轉介過來，團隊就會共同介入；之後會一起家訪，從不同角度評估患者的康復需求，共同為患者規劃，利用醫院和社區的康復資源，改善患者的生活品質。



屯門醫院內科及老人科康復科顧問醫生鄒兆麟表示，只要腦神經科醫生發現懷疑個案，患者即可在日間康復中心獲得“一站式”快速全面評估，康復科醫生、物理治療師、職業治療師、言語治療師、護士及復康會社工同步介入。



此外，團隊還會對患者提供身體、心靈、社區、靈性上的支援。團隊會根據患者病情發展預判患者未來需求，如繼續工作、在社區中生活等，預早提供專業介入，制定更適切的全面照顧方案，如對患者進行經濟、醫護支援，以及透過藝術表達和治療，維持患者精神健康等，讓病人治療方案不再只聚焦於晚期住院治療，而是繼續在社區中生活。