鳳德邨聯絡區內3校　瞭解學生有否病征

中評社北京10月27日電／據大公報報導，黃大仙鳳德邨錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，附近20座大廈納入高風險範圍。衛生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，白紋伊蚊活動範圍約為200米半徑，鳳德邨七幢大廈、鳳禮苑、鳳鑽苑，以及蒲崗村道以西11幢大廈，都處於範圍內，估計共8000戶過萬人有較高感染風險。區內有三間學校，包括禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學，以及神召會德萃書院，中心會在今天聯絡校方，瞭解有否學生出現病征。



食環署聯同相關部門自今年7月起已在全港各區全面加強控蚊工作，至今一直持續。食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵昨日表示，今年整體蚊患指數較往年為低，9月份的蚊患指數為2.5%，較6月份高峰的9.5%明顯下降，而10月份已有的指數亦同樣處於低水平。在本個案的調查區域，10月最新的分區指數為1.7%，9月的指數為0.9%，顯示白紋伊蚊分布並不廣泛。



黃大仙民政事務專員胡钜華表示，處方正積極配合衛生防護中心發放講解基孔肯雅熱的資訊，當中包括安排關愛隊到鳳德邨逐家逐戶派發宣傳單張和問卷、聯絡領展以協助中心於附近商場設立健康咨詢站，以及安排於今晚8時為居民舉辦健康講座。



房屋署亦配合相關部門進行滅蚊行動，加強屋邨日常清潔同防治蟲鼠工作，包括在公共地方、花槽等加強巡查、加快清理積水及垃圾，增設捕蚊陷阱等。