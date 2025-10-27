捍衛國家主權　解放軍轟6K赴台島周邊演練

中評社北京10月27日電／據人民網報導，近日，東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打擊等能力。數架殲－10以戰鬥編隊飛赴某目標空域，多架轟－6K赴台島周邊海空域展開模擬對抗訓練……“用實際行動捍衛國家主權和領土完整，守護千千萬萬人民安寧與幸福，是我們的莊嚴承諾。”



堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園。據新華社報導，全國人大常委會24日通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，紀念台灣光復80周年大會25日在北京召開，引發台灣同胞強烈共鳴和積極評價。台各界人士認為，台灣光復不僅是中華民族共同的榮光，更是兩岸人民血脈相連的見證，值得兩岸中國人共同紀念。台灣同胞要銘記歷史，傳承好愛國主義傳統，與大陸同胞攜手共創民族復興。



24日，國務院台辦發言人陳斌華表示，全國人大常委會根據憲法作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。最高國家權力機關常設機關這一莊嚴決定，集中反映了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願和集體意志，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。



陳斌華表示，1945年，中國人民經過14年不屈不撓的浴血奮戰，打敗了窮兇極惡的日本軍國主義侵略者，贏得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。當年10月25日，中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是全體中華兒女共同的民族記憶。



陳斌華指出，全國人大常委會順應民意，在台灣光復80周年之際，決定以國家名義設立台灣光復紀念日。這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來，弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，更加堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，更加堅定守護中華民族共同家園。