特區代表團訪京冀　積極借鑒成功經驗

陳茂波率領香港特區代表團日前參觀雄安新區中關村科技園。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月27日電／據大公報報導，10月20日至23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京勝利召開，審議通過了“十五五”規劃建議，系統謀劃我國未來五年的社會經濟發展。財政司司長陳茂波昨日撰文表示，會以二十屆四中全會精神為指導，更積極主動對接國家發展戰略和融入國家發展大局，而加快推進北部都會區發展是特區政府最重要的政策目標之一。



充分利用“一國兩制”優勢



陳茂波說，日前率領特區代表團訪問北京城市副中心和河北雄安新區，看到這兩個區幾年間翻天覆地的變化，認為兩個區的經驗對香港北部都會區未來發展有不少值得借鑒和參考的地方。



他指出，對於北都發展，有五個議題值得進一步深入研究，並須抓緊落實。一是如何通過體制機制的創新、拆墻鬆綁，讓發展的速度得以提升、潛力得以更大釋放。二是如何更靈活制定和運用政策，深度綁定目標產業、匯聚全球人才。三是如何通過科技應用和數字化，加強發展區的建設和一體化管理，讓公共服務更優質高效、更貼心。四是如何通過縱深規劃和充分協調，進一步助力推進大灣區城市群的聯動發展。五是如何充分利用香港“一國兩制”的獨特優勢、“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，加強與京津冀地區的產業對接、創科合作、學術交流等，做到資源共享、優勢互補、聯動發展、相互成就。



陳茂波表示，過去五年，儘管國際政經局勢紛繁複雜、變亂交織，單邊主義和保護主義加劇，我國始終持續推進高水平雙向對外開放，在全球的治理和發展上貢獻自身力量、中國智慧，展現大國擔當，為不確定的世界注入更多確定性。四中全會提出“十五五”的多項前瞻性的工作目標，包括建設現代化產業體系、加快高水平科技自立自強、建設強大國內市場、大力提振消費、擴大有效投資、擴大高水平對外開放，以至促進區域協調發展等舉措，都是對當前內外各種挑戰的科學研判、精準回應，確保我國繼續穩步推進高質量發展，而我們也必須深入認識，好好把握其中為香港未來帶來突破發展的機遇所在。



主動對接國家發展戰略



陳茂波強調，立足香港，我們將以四中全會精神為指導，更積極主動對接國家發展戰略和融入國家發展大局。北都是我們推進粵港澳大灣區深度合作的平台，也是招商引資的重要載體。加快推進北都發展對香港未來發展至關重要，也是特區政府最重要的政策目標之一。不論是提速發展北都，又或是鞏固提升香港國際金融、貿易、航運和創科中心的定位，都必須鎖定方向和目標、保持戰略定力，努力不懈向前推進。正如四中全會公報指出，我國正處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。在外部環境紛亂、干擾增加下，我們更要堅定辦好自己的事、穩打穩扎、篤行實幹，在新時代中譜出美好新篇。