以軍空襲黎巴嫩致三人死亡

中評社北京10月27日電／據新華社報導，以色列國防軍26日發表聲明說，以軍當天對黎巴嫩南部和東部發動空襲，打死一名黎巴嫩真主黨成員和一名為真主黨走私武器的男子。黎巴嫩衛生部說，以軍空襲造成三人死亡。



據以軍聲明和《以色列時報》報導，以軍當天早些時候在黎南部省納古拉鎮一帶實施“精準打擊”，目標是武裝人員阿布德·馬哈茂德·賽義德。以軍稱，他是真主黨在附近拜亞代村的代表，負責真主黨與當地居民在財務和軍事方面的聯絡，參與真主黨在拜亞代村重建軍事能力的行動。



根據聲明，以軍當天還在黎東部貝卡穀地的納比希特村實施“精準和情報指引的打擊”，打死為真主黨走私武器的阿里·侯賽因·穆薩維。以軍稱，穆薩維負責從敘利亞採購並轉運武器到黎巴嫩，過去一年中持續為真主黨走私武器，在真主黨的重建和壯大中發揮重要作用。



聲明表示，以色列國防軍將繼續採取行動，“消除一切對以色列構成威脅的因素”。



黎巴嫩衛生部說，納古拉和納比希特各有一輛汽車被擊中，導致兩人死亡。當天晚些時候，在同處貝卡穀地的哈菲爾鎮，以軍空襲導致兩名敘利亞人一死一傷。



近幾周，以軍加強對黎巴嫩的空襲頻度，造成多人死亡。



黎以停火協議於2024年11月27日生效。根據協議，以軍應在2025年1月26日之前逐步撤出黎南部。之後，以方指責黎方未全面執行停火協議，將撤軍期限延長至2月18日。到期後，以軍又以保護以北部居民為由，稱將“無限期”駐扎在黎南部5個據點。黎巴嫩則要求以軍全面撤出黎被占領土。