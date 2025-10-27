中加關係研討會在加拿大渥太華舉辦

中評社北京10月27日電／據新華社報導，中國駐加拿大大使館日前舉辦中加關係研討會，與會嘉賓積極評價中加關係進展。



中國駐加拿大大使王鏑表示，中加兩國有著廣泛的共同利益和廣闊的合作空間。希望加方同中方一道努力，以中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年為契機，落實好兩國領導人重要共識，在平等和相互尊重基礎上，聚焦共同利益，深化各領域務實合作，增進人文交流，推動中加關係改善發展，早日步入健康、穩定、可持續的正確軌道，更好造福兩國人民。王鏑深入宣介全球治理倡議，呼籲加方支持，共同維護多邊主義和自由貿易。



加拿大聯邦參議員胡元豹表示，當前加中關係面臨改善發展的良好契機，雙方要本著向前看的精神，加強溝通，尋求加中關係改善發展之道。



加拿大商業理事會創始主席達奎諾盛贊中國發展成就，呼籲加中雙方樹立對彼此正確認知，保持交往勢頭，增進理解互信，在戰略夥伴關係框架下加強務實合作。



與會嘉賓圍繞中加關係、中加各領域合作、全球治理三個議題深入交流，支持雙方加強溝通對話，拓展在經貿、能源、農業、文化、教育、旅遊、綠色等領域合作，妥善解決雙方各自關切。與會嘉賓高度評價全球治理倡議，支持兩國加強在氣候變化、生物多樣性、人工智能等多邊領域合作。