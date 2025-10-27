2架美軍機在南海相繼墜毀

中評社北京10月27日電／據央視新聞網報導，綜合美國海軍太平洋艦隊發布消息，當地時間10月26日14時45分左右，美國海軍一架隸屬於第73直升機海上打擊中隊的MH － 60R“海鷹”直升機，在從“尼米茲”號航空母艦起飛執行任務時墜入南海海域。機上全部3名機組人員被救起。



當地時間15時15分，一架隸屬於第22戰鬥機攻擊中隊的F／A － 18F“超級大黃蜂”戰鬥機同樣在從“尼米茲”號起飛執行任務時墜入南海海域。2名機組人員彈射逃生，也被救起。



美軍稱，這兩起墜機事件的原因目前正在調查中。