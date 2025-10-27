李家超籲童軍選民踴躍參與立法會選舉

中評社北京10月27日電／據大公報報導，12月7日將舉行第八屆立法會換屆選舉，行政長官李家超昨日出席“香港童軍大會操2025”時，呼籲是選民的童軍成員、童軍領袖踴躍參與立法會選舉，履行公民責任和社會責任，投下神聖一票，選出賢能的立法會議員。李家超強調，政府重視青年發展，希望培育香港青年成為愛國愛港、具世界視野，具正向思維，有技能、有抱負的新一代，並鼓勵青年善用政府推出的計劃、平台和設施，提升自我成長。



李家超表示，從操場到社會，從個人成長到公共參與，童軍所培養的責任感和服務精神，除體現於大會操，更應體現在參與社會事務上。在童軍活動中，學會團結協作，香港的未來也需要青年參與，團結協作、共同建設。12月7日將舉行立法會換屆選舉，正是需要大家團結一致、共同參與的重要時刻，希望呼籲是選民的童軍成員、童軍領袖，踴躍參與立法會選舉，為香港共同建設更繁榮、更美好的未來。



全方位裝備青年迎接挑戰



李家超同時祝賀香港童軍總會成功爭取主辦2028年“第29屆亞太童軍領袖會議”。他表示，這是繼1978年及1998年後，時隔30年，這項盛事再度落戶香港，為本地青年提供參與國際交流活動的寶貴機會。李家超指出，“青年興，則香港興”，青年是香港的未來，政府重視青年發展，希望培育香港青年成為愛國愛港、具世界視野，具正向思維，有技能、有抱負的新一代。自2022年公布《青年發展藍圖》以來，政府已落實超過160項具體措施。其後，各政策局再推出約90項新措施，確保《藍圖》與時俱進。上月發表的新一份施政報告還進一步提出多項青年發展措施，包括推出“青年人才培養計劃”，提供參與國際組織實習、國際會議，以及到內地大型傳媒機構實習的機會；同時深化“青年理財教育計劃”，並推出調解工作坊，全方位裝備香港青年，迎接未來挑戰。



籌辦系列活動促進交流



李家超還表示，政府在啟德設立的“青年驛站”旅舍已開始試業，為內地和海外青年提供經濟實惠的住宿，未來五年將籌辦系列文化、藝術及體育活動，促進各地青年與香港青年的互動交流。政府亦將在柴灣青年廣場及南昌社區中心設置青年互動空間，提供交流和擴展人脈的場地。他鼓勵青年善用這些計劃、平台和設施，提升自我成長。



香港童軍總會是香港規模最大的青少年制服團體，凝聚超過3.4萬名青少年成員，在推動青少年全人發展方面擔當重要角色，深受社會各界支持。