中聯辦學習貫徹二十屆四中全會精神

中評社北京10月27日電／據大公報報導，10月25日，中央政府駐港聯絡辦召開領導班子會議，傳達學習貫徹黨的二十屆四中全會精神。中央政府駐港聯絡辦主任周霽傳達會議精神並提出工作要求。



“愛國者治港”全面落實



會議認為，黨的二十屆四中全會是在我國即將勝利完成“十四五”主要目標任務，進入基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期召開的一次重要會議。習近平總書記在全會上所作的工作報告和重要講話，深刻總結了黨的二十屆三中全會以來黨和國家各項事業取得的新進展新成就，對貫徹落實全會精神、做好各方面工作提出了明確要求，具有很強的政治性、思想性、指導性，為推動高質量發展、開創中國式現代化建設新局面提供了科學指引和重要遵循。全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，對未來五年經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。



會議認為，“十四五”時期我國發展歷程極不尋常、極不平凡，面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，迎難而上、砥礪前行，推動黨和國家事業取得新的重大成就，中國式現代化邁出新的堅實步伐。“十四五”時期，“一國兩制”實踐深入推進，香港維護國家安全短板不斷補齊，“愛國者治港”原則全面落實，經濟民生持續改善，融入國家發展大局步伐全面加快，國際社會廣泛認可，香港從由亂到治健步邁向由治及興。從中我們更加深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。