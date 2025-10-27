陳茂波訪沙特阿拉伯　推動企業聯手拼船出海

財政司司長陳茂波今日（27日）下午將率領一行40人的代表團前往沙特阿拉伯利雅得訪問。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月27日電／據大公報報導，財政司司長陳茂波今日（27日）下午將率領代表團前往沙特阿拉伯利雅得訪問，推動本港企業與內地企業聯手拼船出海，開拓更大的商機，並進一步深化香港與中東地區在經貿、金融和創新科技等方面的聯繫，推廣香港優勢，講好香港故事和中國故事。



一行40人的代表團在利雅得期間，將出席第九屆“未來投資倡議大會”（Future Investment Initiative）。陳茂波將參與大會的討論環節，並在多場餐會上發表演講，分享香港最新的發展情況和新機遇；他亦將與當地官員、公營機構、工商金融界及企業負責人會面。此外，隨行企業亦會出席與當地企業的商務對接活動。



代表團成員來自多家香港和內地的金融機構代表，以及從事人工智能、生物醫藥科技、電子商務、綠色能源、建築科技等領域的企業創辦人和負責人。代表團成員亦包括引進重點企業辦公室、投資推廣署、香港投資管理有限公司，以及香港交易及結算所有限公司的代表。香港貿易發展局協助組織活動安排。



陳茂波將於10月31日中午返抵香港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。