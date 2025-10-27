運輸署：11月3日起進一步優化的士筆試

中評社北京10月27日電／據文匯網報導，運輸署今日（27日）提醒有意報考的士筆試的人士及考生，的士筆試已進一步優化，並適用於11月3日起的考試，鼓勵新人投身的士行業。



新筆試（不論首次應考或重考）包括甲部“的士營運”和乙部“道路使用者守則”。甲部“的士營運”會加入有關提升的士服務質素的一系列新措施（例如的士車隊制度、的士司機違例記分制度等）的新試題，並因應導航科技發展，大幅減少和簡化有關主要地點和路線的試題。乙部“道路使用者守則”會涵蓋道路交通規例和安全駕駛的知識。筆試以選擇題形式進行，整體試題數目由90條調整至75條，各部及格標準和考試時間維持不變。甲、乙兩部均須及格，總成績才被視為及格。



運輸署發言人說：“進一步優化後的的士筆試在維持評估水平的同時，更切合的士業界的實務需要，同時確保的士司機具備所需專業知識和素養。我們期望能吸引更多新人投身的士行業，促進行業的長遠健康發展。此外，有關網約車服務的條例草案已獲得通過，日後如持有的士駕駛執照，無須再考試便可申請網約車車輛駕駛許可證。”



署方已向的士業界發信，介紹新筆試的考核範圍，並向相關考生派發新的《的士筆試指引》及《的士營運小冊子》。考生可參閱運輸署網頁，並經香港政府一站通在網上預約的士筆試。