盧浮宮搶劫案兩名嫌疑人被捕

10月19日，在法國巴黎，警察聚集在盧浮宮博物館外。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月27日電／據新華社報導，盧浮宮搶劫案發生一周後，法國警方拘捕了兩名涉嫌參與劫案的人員。盧浮宮方面則將部分珠寶藏品轉移至法國中央銀行法蘭西銀行金庫內存放。



法國《巴黎人報》26日報導，被捕的兩名男子30歲左右，均來自法蘭西島大區的塞納－聖但尼省。他們被懷疑是盧浮宮搶劫案4人團夥中的成員。



調查人員稱，警方獲悉其中一名嫌疑人可能準備逃往阿爾及利亞，遂展開行動，於25日22時左右在巴黎戴高樂機場將其抓捕。另一名嫌疑人也於25日在塞納－聖但尼省被捕。



報導說，這兩名嫌疑人此前就因盜竊案為警方所知，他們經驗豐富，可能是受人指使作案。



巴黎檢方26日確認盧浮宮搶劫案已有嫌疑人被捕，但未披露抓捕細節。檢方表示，向外界過早公布抓捕情況不利於今後調查。



據巴黎檢方消息，當地時間19日9時30分左右，4名蒙面人來到盧浮宮外，分工配合操作升降裝置，從建築物外部陽台潛入室內，搶走陳列珠寶，其間還用角磨機威脅博物館保安。數分鐘內，9件珠寶被搶，其中一頂屬於歐仁妮皇后的皇冠已被警方找到。截至26日，其餘失竊珠寶尚未被追回。



據法國媒體報導，巴黎盧浮宮博物館遭劫後，已將部分珠寶藏品轉移至法國中央銀行法蘭西銀行金庫內存放。



法國RTL電台援引多名消息人士的話報導，這些藏品24日在警方護送下，被運送至距博物館數百米的法蘭西銀行金庫內。藏品細節尚不清楚，但原先在劫案事發地阿波羅長廊展出的多件皇家珠寶以及早些時候在館內展出過的一些珠寶均在轉移之列。



報導說，銀行方面將這些藏品存放在地下26米深的主金庫內，那裡存放著法國約90%的黃金儲備，文藝復興巨匠萊昂納多·達·芬奇的多本筆記本也在其中存放多年。這些筆記本估價超過6億歐元。

