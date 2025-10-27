哈里斯暗示可能再次競選美國總統

哈里斯（右）暗示自己可能再次競選美國總統。（圖片來源：大公網） 中評社北京10月27日電／據大公網報導，綜合美聯社、BBC報導：美國前副總統哈里斯25日接受BBC專訪時暗示，自己可能再次競選總統，並批評現任總統特朗普是“暴君”。白宮對此作出尖銳回應。



哈里斯稱，預計未來幾年白宮將會有一位女性總統，並且“可能”是她本人。她表示，尚未決定是否在2028年繼續競選總統，但她強調仍看好自己的從政前景，並稱“我的政治生涯還未結束”。哈里斯還批評特朗普是“暴君”，稱特朗普“心胸狹隘到連一句玩笑式的批評都無法容忍，甚至試圖在這個過程中整垮整個媒體機構。”



白宮發言人傑克遜回應說，“當哈里斯在選舉中慘敗時，她就該明白，美國人民根本不在乎她那些荒謬的謊言……或許她確實意識到了這一點，這才不斷向外國媒體吐苦水。”



哈里斯上月出版回憶錄《107天》，回顧去年接替前總統拜登參加競選活動的經歷，並接受了一系列採訪，引發外界對其下一步行動的猜測。哈里斯本月17日接受美聯社採訪，當被問及是否仍渴望擔任總統職務時，哈里斯稱“這曾是我向往的職位”，並強調實現這一目標的唯一途徑就是“參與競選並獲勝”。



民主黨內部圍繞2028年選舉的政治角力已拉開序幕，包括加州州長紐森、肯塔基州州長貝希爾等多位潛在候選人已開始爭取關鍵州選民的支持。