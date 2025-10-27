委內瑞拉譴責美國在加勒比地區挑釁性軍演

中評社北京10月27日電／據新華社報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯26日在社交媒體上發布一份政府公報，譴責美軍在加勒比地區舉行挑釁性軍事演習。



當天早些時候，美軍導彈驅逐艦“格雷夫利”號停靠特立尼達和多巴哥首都西班牙港，並將停留至30日。期間，美國海軍陸戰隊第22遠征隊和特多國防軍將舉行聯合訓練。美國媒體說，這是美國政府進一步向委內瑞拉施加軍事壓力。



委內瑞拉對此表示譴責，指出此次軍演是在美軍南方司令部“協調、資助和控制下”進行，並非出於防禦目的，而是“一場殖民性質的軍事侵略行動”，企圖將加勒比地區變成被美國掌控的暴力之地，是對委內瑞拉的敵對挑釁，也是對加勒比地區和平的嚴重威脅。



特多和委內瑞拉兩國隔帕裡亞灣相望，兩國海岸線間隔最近處僅約10公里。



公報還說，委內瑞拉已逮捕一隊同美國中央情報局有直接聯繫的雇傭兵，並查實雇傭兵正在特多或委內瑞拉境內推進旨在栽贓嫁禍的“假旗”行動，企圖製造委美全面軍事衝突。



近期，美國以緝毒為由在加勒比海域部署多艘軍艦和兵力，包括“硫磺島”號兩棲攻擊艦、“格雷夫利”號驅逐艦和海軍陸戰隊第22遠征隊。五角大樓24日宣布，正把“傑拉爾德·R·福特”號航空母艦打擊群部署到美軍南方司令部責任區。



9月以來，特朗普政府已宣稱在委內瑞拉外海及東太平洋國際水域擊沉10艘所謂“運毒船”並打死40餘名“毒販”。而美國緝毒署近年報告顯示，委內瑞拉並非流入美國毒品的主要來源地。委政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。