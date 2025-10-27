【
阿根廷大客車與小客車相撞致13人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-10-27 11:41:11
中評社北京10月27日電／據新華社報導，綜合當地媒體報導，阿根廷北部米西奧內斯省26日凌晨發生一起車禍，致13人死亡、20餘人受傷。
阿根廷《紀事報》報導，事故發生於當天凌晨4時30分，一輛載有50多名乘客的大客車和一輛小客車相撞，大客車隨後失控衝出護欄並墜入路邊的河中。
米西奧內斯省警方表示，事故發生後，警方和救援人員迅速趕到現場。受傷人員已被送往附近醫療機構接受救治。事故原因仍在進一步調查中。
