富權：設立台灣光復紀念日　粉碎“台獨”

中評社香港10月27日電／澳門新華澳報25日表富權文章：設立台灣光復紀念日粉碎各種“台獨”陰謀及謬論。以下為文章內容。



在中國政府執行《開羅宣言》等國際契約的意旨，派出陳儀等官員前往台灣地區，在台北市中山堂舉行受降儀式，接受日方提交的投降書，宣布台灣及澎湖列島正式回歸中國版圖，因而被認定為台灣光復這一重大政治事件的八十週年的前夕，全國人大常委會昨日通過關於設立“台灣光復紀念日”的決定，莊重指出台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶。為維護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序，展現堅持一個中國原則和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，弘揚愛國主義精神，激勵兩岸同胞在新時代新征程中為國家統一、民族復興作出新的貢獻，根據《中華人民共和國憲法》，決定將十月二十五日設立為台灣光復紀念日，並確定國家通過多種形式舉行紀念活動。而在今天，中央有關單位將在人民大會堂隆重集會，紀念台灣光復八十週年，並邀請台灣同胞代表出席。全國各地也都將舉辦相關活動。



而在台灣地區，中國國民黨和相關團體，也紛紛在這幾天舉辦“抗戰勝利暨台灣光復八十週年”座談會等活動。



但民進黨當局卻是背道而馳，不但是賴清德否定台灣光復，以“終戰”來表達抗戰勝利，民進黨秘書長徐國勇甚至聲稱“台灣沒有光復節”，而且一眾民進黨人還重新拾起“台灣地位未定論”，要從根本上否定台灣光復。而且還耍弄花招，當“立法院”國民黨和民眾黨黨團提出法案，要恢復“台灣光復節”並放假，民進黨當局在無法阻擋下，也要將“台灣光復節”與“金門古寧頭大捷紀念日”捆綁起來，以偷渡其“抗中保台”的圖謀。



但這一切，都無法抹殺台灣光復是中國政府履行《開羅宣言》等國際協約，恢復對台灣行使主權的重要鐵證。實際上，一九四三年十二月一日，中美英三國發表《開羅宣言》強調，三國之宗旨在使日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國。《開羅宣言》使用“『竊取』一詞，就是對日本侵華行為的法律定性，宣示台灣、澎湖列島自始至終屬於中國，日本的統治是對中國主權的非法侵佔，是國際法意義上的“竊據”，而非主權合法轉讓，《馬關條約》是非法的。



一九四五年七月二十六日，中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，重申“《開羅宣言》之條件必將實施”。一九四五年八月十五日，日本政府發表投降電文，宣佈無條件投降。九月二日，日本代表正式簽署《無條件投降書》，承諾“忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”，同意接受《波茨坦公告》中所列的全部條款，無條件地將包括台灣在內的所掠奪的領土全部交出。

