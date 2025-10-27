富權：鄭麗文將沿胡連會、習馬會開闢道路前行

中評社香港10月27日電／澳門新華澳報27日發表富權文章：鄭麗文將沿著“胡連會”“習馬會”開闢道路前行。以下為文章內容。



中國國民黨候任主席鄭麗文日前公佈黨內新人事，分別是國民黨前秘書長李乾龍、前黃復興黨部主委季麟連、馬英九基金會執行長蕭旭岑、國民黨前大陸事務部主任張榮恭擔任副主席。至於最重要的一級主管，組發會主委由副秘書長李哲華接任、文傳會主委由國民黨立委吳宗憲接任。



由於在首波公佈的人事，李乾龍、季麟連七十六歲及七十八歲，因而有不少人質疑鄭麗文的“世代交替”是假的，而鄭麗文則回應說國民黨本來就是“老幹新枝”，並強調“人才梯次”的重要性，指出要有一些人先穩住大局、扛起責任，才能讓年輕世代有更多展現與歷練的機會，因而在第二波公佈新人事時，張榮恭雖然也是七十五歲，但蕭旭岑則是五十一歲。而李哲華則是五十七歲，吳宗憲五十四歲。確實是有著“人才梯次”的樣子。如果在接下來的其他一級主管名單，因為其重要性稍低而年齡較輕，就將會呈現“老中青三結合”。



鄭麗文首先公佈李乾龍、季麟連為副主席，固然是有著建立“鄭家軍”及“酬庸”的考慮，但更重要的是要“穩住陣腳”。在前者，兩人都是鄭麗文勝選的大功臣，其中李乾龍政治手腕嫺熟，派系人脈廣，在其奔走協調下，大多數國民黨籍的縣市議會正副議長支持鄭麗文，其中有的是“倒戈”，而正副議長基本上就是當地的地方派系勢力的“龍頭”。而季麟連曾擔任黃復興黨部主委，因為黃復興黨部在朱立倫任內被裁撤，季麟連動員“心中有怨”的退役軍人支持鄭麗文，也是鄭麗文勝選的主要動力。而季麟連曾在黃埔建校百年紀念活動中，當著賴清德的面高呼“驅逐『台獨』，復興中華，為民族立信，為國家立命！”，這就折射了鄭麗文委任他為副主席的政治考慮。可以說，李乾龍和季麟連二人分別屬於國民黨本土派和“外省二代”的代表，是島內“本省”與“外省”力量的結合，將能穩住國民黨最基本的兩大群體，而且因為兩人都是屬於深藍，因而鄭麗文重用李乾龍與季麟連，釋出的第一個信號就是，未來她會執行深藍的兩岸政策。



而另外兩位副主席蕭旭岑和張榮恭的任命，就更是“別出心裁”了。因為兩人分別是在籌備“習馬會”和“胡連會”的過程中的重要核心幕僚，這就折射了鄭麗文對實現“習鄭會”的強烈渴望，及要走“胡連會”、“習馬會”所確定的堅持“九二共識”，反對“台獨”，促進兩岸關係和平發展的路線。

