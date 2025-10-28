以車輪為筆，兩岸青年繪就復興畫卷

“兩岸青年騎行一村三山五園”活動現場（中評社 周亞攝） 中評社北京10月28日電（實習記者 周亞）2025年10月25日，由海淀區台辦、區青聯、區文旅局共同主辦的“青春共進 暢騎海淀——慶祝台灣光復80周年暨台灣光復紀念日兩岸青年騎行一村三山五園活動”在中關村科學城北區啟動。台青台生台商代表等兩岸青年及嘉賓共計80餘人參加騎行活動。



上午10時，市台辦副主任張磊宣布騎行活動正式開始，騎行隊伍從中關村壹號南廣場出發。兩岸青年在沿途中體驗秋日浪漫，實地領略城市生態魅力，感受中關村科學城北區科技活力。



騎行活動中，兩岸青年一同參觀了西北旺科技園AI展覽館，近距離感受人工智能技術在教育、醫療、交通等領域的創新應用。通過實物展示與互動體驗，兩岸青年深入瞭解了百度智能雲、科大訊飛等前沿科技企業的最新成果，並對海淀區“文化＋科技”雙輪驅動的發展模式表示高度讚賞。



市台辦副主任張磊在開幕式致辭中提到，10月24日，國家設定“台灣光復紀念日”。在台灣光復80周年的重要時刻，以騎行的方式慶祝具有特殊意義。他鼓勵兩岸青年繼續加強交流，共同為國家統一和民族復興貢獻力量。“在慶祝台灣光復80周年的重要時刻，兩岸青年以騎行凝聚共識，就是要銘記抗戰勝利成果，共同守護民族家園，為祖國統一、民族復興添磚加瓦。”



京台青年在騎行活動中，深入交流互動，表示將會攜手奮進，堅定信心，共同為推動海淀建設世界領先的科技園區獻智出力，攜手推動海淀高質量發展，守護中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。



據悉，海淀區已成功舉辦六屆“暢騎海淀”系列騎行活動，在京台青年中獲得良好反響，成為京台青年強化交流合作、增進情感友誼的重要載體。海淀區將進一步全面提升京台交流層次和水平，為台青、台生、台商提供更優的服務和更好的平台，不斷促進京台兩地交流交往、兩岸同胞心靈契合。