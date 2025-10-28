林宜賢答中評：以騎行為橋　促心靈契合

北京台資企業協會海淀聯誼會秘書長、北京金橋鷹石創業投資中心投資總監林宜賢（中評社 周亞攝） 中評社北京10月28日電（實習記者 周亞）“青春共進 暢騎海淀——慶祝台灣光復80周年暨台灣光復紀念日兩岸青年騎行一村三山五園活動”25日在中關村科學城北區啟動。台青台生台商代表等兩岸青年及嘉賓共計80餘人參加騎行活動。北京台資企業協會海淀聯誼會秘書長林宜賢日前接受中評社記者採訪，分享其參與騎行活動的感悟，闡述體育活動對促進兩岸交流、傳承歷史記憶的獨特價值，並表達對兩岸青年深化交流的期待。



作為多次參與兩岸騎行活動的“老友”，林宜賢表示，和其他城市相比，海淀的騎行體驗格外不同——這裡是他生活多年的“第二故鄉”。自2013年來到北京，海淀已成為他求學、成家、就業，乃至成就一番事業的沃土。在這裡騎行，不僅能感受“三山五園”的文化底蘊，還能領略前沿科技企業的創新活力，這種文化、科技與體育的深度融合，讓騎行超越了一般意義上的體育活動。



對於海淀及大陸為台青、台商提供的支持，林宜賢予以高度認可。他認為，海淀優質的高校資源和聚集的科技企業，為台灣青年提供了獨特的發展機遇，“在這裡能看到和全世界任何地方都不一樣的風景與樣貌”。他表示，這種體驗會極大地改變人生規劃。作為創業投資領域的從業者，他特別強調，海淀無論是尋找合作夥伴、規劃公司發展方向，還是繼續深造，都能提供優質的資源與助力。



今年也是國家設立的第一個台灣光復紀念日，林宜賢認為，騎行活動對於銘記這段歷史意義重大。他表示，兩岸同胞共赴騎行，能在情感和生活層面實現更深入的交流。“台灣當年被割讓與國家積弱不振密切相關，而體育是強國的重要方式。通過騎行鍛煉體魄，既能讓我們銘記歷史，更能在精神上傳承不忘過往的信念。”



談及對未來兩岸青年騎行活動的期待，林宜賢肯定了當前活動的優勢——路線豐富，既有十幾公里的短途體驗，也有幾十公里的長途挑戰，能滿足不同參與者的需求。雖然自己尚未嘗試長距離騎行，但他認為現有的交流形式已經為兩岸青年搭建了良好的互動平台。



最後，林宜賢寄語尚未到過大陸的台灣青年：“但凡來到大陸，尤其是海淀這樣的地方，大家的觀感肯定會和沒來之前完全不一樣。”他以身邊台灣朋友的轉變為例，鼓勵更多台青走進大陸，親身感受增進瞭解，共同促進兩岸同胞心靈契合。



據悉，海淀區已成功舉辦六屆“暢騎海淀”系列騎行活動，在京台青年中獲得良好反響，成為京台青年強化交流合作、增進情感友誼的重要載體。海淀區將進一步全面提升京台交流層次和水平，為台青、台生、台商提供更優的服務和更好的平台，不斷促進京台兩地交流交往、兩岸同胞心靈契合。