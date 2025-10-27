上海台聯台協台商代表團赴貴陽貴安考察交流

座談會現場（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京10月27日電／據中國台灣網報導，近日，上海市台灣同胞聯誼會（簡稱“上海台聯”）會同上海市台灣同胞投資企業協會（簡稱“上海台協”），組織部分在滬台商代表赴貴陽貴安考察交流。



考察團一行參觀了貴州大數據展示中心，詳細瞭解了貴州省、貴陽市在大數據產業發展、應用創新、數字治理等方面取得的顯著成就，親身感受了“中國數穀”的建設氛圍與核心實力。考察團走訪了晶泰科（貴州）有限公司，通過深入生產一線與企業負責人交流，考察團直觀瞭解了台企在築發展的良好態勢與成功經驗。



專題座談會上，貴陽市投資促進局有關負責同志向考察團全面介紹了“爽爽貴陽”的城市品牌、優越的生態環境、不斷優化的投資營商環境以及重點發展的產業方向，熱情邀請廣大台商共享貴陽發展新機遇。貴陽市台辦有關負責同志介紹了在築台胞、台商、台企的生產生活狀況，以及貴陽市為服務台胞台企、落實落細各項惠台政策所採取的具體措施與取得的成效。



座談交流環節氣氛熱烈活躍，上海台商代表圍繞自身所屬的產業領域，積極發言，就貴陽的相關產業配套、市場空間、政策細節等進行了深入咨詢與瞭解，對貴陽獨特的生態優勢、蓬勃的大數據產業、日益完善的營商環境表現出濃厚興趣。他們紛紛表示，將以此次考察為起點，進一步深入研究、實地對接，下一步考慮來築投資興業。



上海市台聯黨組書記李海泳就上海在建設國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新中心方面的進展與成果作介紹。他表示，通過此次考察，深刻感受到貴陽作為中國大數據算力重要樞紐的實力與活力，希望以此行為契機，進一步搭建上海與貴陽兩地常態化溝通交流的橋梁，充分發揮上海在資本、技術、市場等方面的優勢與貴陽在生態、資源、算力、政策等方面的潛力，積極探索東西部協作的新路徑，努力實現優勢互補、合作共贏。



考察交流中，雙方一致認為，築台兩地合作空間廣闊、潛力巨大。未來，將進一步加強聯繫，共同找准產業合作的切入點和著力點，推動更多務實合作項目落地生根，攜手推進貴陽與台灣兩地經濟社會的深度融合與高質量發展。