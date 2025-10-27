海峽兩岸炎帝神農文化交流大會在株洲舉行

2025（乙巳）年海峽兩岸炎帝神農文化交流大會在湖南株洲舉行。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京10月27日電／據中國台灣網報導，10月26日，以“文化同根同源 中華同心同夢”為主題的2025（乙巳）年海峽兩岸炎帝神農文化交流大會在中華民族始祖炎帝神農氏的安寢福地——湖南省株洲市炎陵縣舉行，500餘名兩岸同胞共同追溯民族根源、傳承中華文化、深化情感聯結，共同探討炎帝神農文化的傳承與創新。



本次交流大會設開幕式、炎帝神農文化交流、“求同存藝——中華炎帝神農文化視頻圖片聯賽”頒獎等環節，通過緬懷始祖功德，深入探討炎帝文化的文明源流與時代價值，推動兩岸在文化、經貿、科技等各領域的交流合作，增進理解，凝聚共識，為兩岸關係和平發展、融合發展注入新的活力。



海峽兩岸關係協會會長張志軍致辭表示，兩岸交流合作越深入，同胞心靈就越契合，祖國統一的基礎就越堅實。他呼籲，共護文化根脈，築牢精神紐帶，以炎帝神農文化為切入點，深入挖掘中華優秀傳統文化時代價值，讓中華文化在兩岸薪火相傳、煥發新彩。深化融合發展，促進同胞福祉，希望廣大台胞台企把握機遇，在開創中國式現代化建設新局面中實現自身更好發展。堅守民族大義，共促祖國統一，希望廣大台胞順應歷史大勢，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，與我們一道，共同推動兩岸關係和平發展，為實現祖國完全統一和中華民族偉大復興貢獻智慧力量。



湖南省委常委隋忠誠表示，炎帝是中華民族的共同始祖，湖南是中華文明重要發祥地之一，是經濟大省、先進製造大省、農業大省、科教大省、文旅大省，湘台兩地交流合作基礎扎實、前景廣闊。他誠邀海峽兩岸朋友共擔文化使命，挖掘、傳承、運用好炎帝文化並注入時代內涵，守護好建設好中華民族共有精神家園；共享發展機遇，合力放大湘台兩地產業和科技互補優勢，攜手共享科產融合新機、共譜互利共贏新篇；共促心靈契合，持續擴大和深化民間互動，共同書寫兩岸融合發展新篇章。



台灣神農大帝協進會理事長李火炎表示，炎帝神農氏是中華民族人文始祖，是兩岸同胞血脈相連的精神圖騰。從1989年台中霧峰聖賢宮首次組團跨海謁陵，到今日兩岸共祭成為代代傳承的傳統，炎帝陵早已成為中華兒女認祖歸宗的心靈聖地。希望以此次大會為新起點，進一步深化交流研討，活化歷史遺產，創新融合發展，為青年交流搭建更多平台，讓“炎黃子孫”的身份認同在年輕一代心中深深扎根。



株洲市委副書記、市長陳恢清說，株洲是一方古老而神奇的土地，承載著始祖炎帝的豐功偉績。近年來，株洲大力弘揚炎帝精神，攻堅克難、開拓奮進，高質量發展呈現良好態勢，經濟總量、均量、質量都實現了新提升。他希望以本次文化交流為契機，深挖文化內涵、深化交流合作，將文化的共鳴轉化為共築民族復興偉業的澎湃動力，使炎帝神農文化不僅閃耀於歷史，更昌明於當代、惠澤於未來。