凱里學院舉辦台灣學子貴州民族文化研學活動

活動現場。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京10月27日電／據中國台灣網報導，近日，教育部港澳台國情教育項目“台灣學子貴州民族文化研學”活動在凱里學院啟動。兩岸師生齊聚苗嶺山麓，共同開啟一段以文化為橋、以民族為脈的研學之旅。



此次研學活動旨在為兩岸青年搭建增進理解、深化情感、共促成長的實踐平台，讓台灣學子通過沉浸式的民族文化體驗，深入感受貴州民族文化的獨特魅力與時代活力。



兩天的研學行程中，台灣學子參觀了凱里學院博物館、美術與設計學院實踐實訓室，深入瞭解凱里學院的民族文化研究與教學成果。他們走進西江千戶苗寨，沉浸式體驗苗族村寨的日常生活，欣賞原生態的民族文化與特色建築。在初色東方雙創基地，他們體驗了非遺蠟染製作，感受傳統工藝與現代創新的完美融合。他們還走訪了下司古鎮與陽明祠，在歷史遺跡與人文景觀中感悟中華文化的深厚底蘊與傳承脈絡。



“貴州是一片多民族聚居、文化交融共生的沃土，各族兒女共同創造了豐富多彩的民族文化，這些珍貴的文化遺產是中華文化寶庫中不可或缺的組成部分。”凱里學院相關負責人表示，作為扎根黔東南民族地區的高校，凱里學院始終以傳承弘揚民族文化和生態智慧為己任，持續推動民族語言、藝術、手工藝等領域的教學、研究與創新。學校將以此次活動為契機，繼續深化與各地高校的合作，推動兩岸青年在文化、教育等領域的廣泛交流與深度融合，共同鑄牢中華民族共同體意識。