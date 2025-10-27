超穎電子成為湖北第一家上市台企

黃石市長吳之凌、超穎電子董事長黃銘宏等嘉賓敲鑼。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京10月27日電／據中國台灣網報導，10月24日，全球知名印制電路板製造商超穎電子（603175.SH）登陸上交所主板上市，湖北首家上市台企誕生，至此黃石A股上市公司增至8家。



開盤當日，超穎電子股價漲幅達310.42%，股價達到70.1元／股，總市值超過300億元 。



此次IPO，超穎電子共發行5250萬股股票，發行價格17.08元／股，募資總額近9億元，參與戰略配售的投資方包括京東方、深圳高投和黃石市國鑫新動力產業投資基金合夥企業。



超穎電子此次IPO募資的資金，將主要用於高多層及高密度互連（HDI）印制電路板項目第二階段建設，以及補充流動資金和償還銀行貸款，項目實施後，超穎電子將每年新增36萬平方米產能，年總產能將達到約360萬平方米，以滿足持續增長的市場需求。



超穎電子是台灣上市公司定穎投控（3715.TW）旗下企業，於2015年落戶海峽兩岸產業合作區黃石產業園，建有P1和P2兩個自動化工廠，在黃石累計投資已達40億元，已成為全球印制電路板（PCB）頭部企業。



超穎電子主營業務為印制電路板（PCB）的研發、生產和銷售，自成立以來該主營業務未發生變化。公司產品廣泛應用於汽車電子、顯示、儲存、消費電子、通信等領域，並以汽車電子PCB為核心。作為國內少數具備多階HDI及任意層互連HDI汽車電子板量產能力的公司之一，超穎電子已與大陸汽車、法雷奧、博世、安波福等全球Tier 1汽車零部件供應商，以及特斯拉等知名新能源汽車廠商建立了穩定的合作關係。



根據國際知名排名，超穎電子位居全球PCB生產商第41名。而在汽車電子PCB領域，超穎電子位列全球前十大以及中國前五大供應商。此外，超穎電子的毫米波雷達配套供應量居全球第三，液晶面板領域全球占有率達30%。



今年前三季度，超穎電子實現營業收入33.78億元，歸屬淨利潤2.12億元，營收同比增長10.71%。超穎電子之所以全線飄紅，主要受益於AI技術革新及數據中心升級帶動通信、存儲等領域的客戶對印制電路板需求量的持續提升。