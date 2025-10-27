李家超團隊學習貫徹二十屆四中全會精神

中評社北京10月27日電／據文匯網報導，中共二十屆四中全會上星期四於北京勝利閉幕。李家超今日（27日）在社交媒體發文指，今早與團隊舉行會議，學習貫徹二十屆四中全會精神。李家超表示，這次全會是在國家“十四五”圓滿收官、“十五五”規劃展開謀篇布局的關鍵節點，召開的一次十分重要的會議，意義重大。



李家超在會上表示，習近平主席在全會上所作的工作報告和重要講話，深刻總結了二十屆三中全會以來國家各項事業取得的新進展新成就，為貫徹落實全會精神、做好各方面工作提出了明確要求。全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，系統總結了“十四五”時期國家發展取得的重大成就，深入分析了“十五五”時期面臨的新形勢新要求，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，為開創中國式現代化建設新局面提供了科學指南。



全會表示，“十四五”規劃主要目標任務即將勝利完成，並高度評價“十四五”時期國家發展取得的重大成就，指出“十四五”時期國家發展歷程極不平凡。全會亦指出，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，並提出了“十五五”時期經濟社會發展的主要目標。全會強調，要團結起來為實現“十五五”規劃而奮鬥；促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，推動構建人類命運共同體。



李家超表示，放眼香港，特區在“十四五”時期迎難而上，全面深化改革，深入推進“一國兩制”實踐。在中央大力支持下，在本屆特區政府及廣大市民的不斷努力下，香港在“十四五”時期經濟民生持續改善，多個國際社會評級都拾級而上。特區政府除了歷史性完成《基本法》第二十三條本地立法，全面落實“愛國者治港”原則，完善立法會、區議會選舉制度外，在加快融入國家發展大局、鞏固和提升香港的競爭優勢、提升和鞏固國際金融中心地位、打造香港成為國際航空樞紐及國際創科中心、建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心和中外文化藝術交流中心等各方面都取得長足進展。



李家超續指，“十五五”時期對國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業十分關鍵，也正值“一國兩制”實踐邁入新階段、香港加快實現“由治及興”的重要時期。學習好貫徹好二十屆四中全會精神，是當前和今後一個時期重大的政治任務。面對發展環境深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，必須學習好和貫徹好二十屆四中全會精神，在國家發展藍圖中找准優勢定位，積極識變應變求變，凝聚力量、開拓進取、奮發作為，在國家“十五五”時期繼續發揮好香港在“一國兩制”下“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，履行責任、把握機遇、作出貢獻，開創香港經濟社會長期繁榮穩定的美好明天。