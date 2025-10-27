李強會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯

中評社北京10月27日電／當地時間10月27日，國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯。



新華社報導，李強表示，今年7月習近平主席同總理先生舉行會晤，就深化中澳關係作出新的規劃。近段時期，兩國關係繼續呈現積極向好勢頭，各領域交流合作穩步推進。中方願同澳方保持戰略溝通，拓展互利合作，繼續攜手前行，打造更加成熟穩定、富有成果的中澳全面戰略伙伴關係，更好造福兩國人民，也為地區和世界的和平、穩定與發展作出更大貢獻。



李強指出，中方願同澳方加強發展戰略對接和政策協調，更好發揮中澳戰略經濟對話、經濟聯委會等機制性對話作用，積極探討推進兩國自貿協定的審議和升級，進一步推動經貿合作走深走實，挖掘綠色經濟、高新技術、數字產業等領域合作潛力。中方將繼續支持更多有實力的中國企業赴澳投資，希望澳方為中國企業在澳投資經營提供公開、透明和非歧視的環境。雙方要推進兩國青年、教育、旅遊等交流合作，共同呵護中澳人民的友好感情。當前全球治理赤字不斷加劇，中方願同澳方加強在聯合國、世貿組織等多邊機制協調，推動全球治理不斷完善發展。



阿爾巴尼斯表示，當前澳中關係發展勢頭良好，各領域務實合作進展順利。澳方致力於推動雙邊關係成熟穩定發展，願同中方加強高層交往和各層級對話，深化相互理解，妥善管控分歧，拓展貿易、綠色經濟、礦產、氣候變化、人文等領域合作。澳方支持中國主辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方保持溝通協作，維護自由貿易體制，促進地區穩定繁榮。