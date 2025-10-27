前三季度中國規模以上工業企業利潤增3.2%

中評社北京10月27日電／中國國家統計局27日發佈數據顯示，1至9月，全國規模以上工業企業實現利潤總額53732.0億元，同比增長3.2%，增速繼續回升。



“1至9月，規模以上工業企業利潤同比增長3.2%，為去年8月份以來各月累計最高增速；較1至8月加快2.3個百分點，呈現加快恢復態勢。”國家統計局工業司首席統計師于衛寧說。



從三大門類看，製造業增長9.9%，較1至8月加快2.5個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長10.3%，加快0.9個百分點；採礦業下降29.3%，降幅收窄1.3個百分點。9月份，規模以上工業企業利潤同比增長21.6%，較8月份加快1.2個百分點。



工業企業營收增長加快。1至9月，規模以上工業企業營業收入同比增長2.4%，較1至8月加快0.1個百分點。其中，9月份營業收入增長2.7%，較8月份加快0.8個百分點，營業收入當月增速連續兩個月加快。



過半行業利潤增長，六成行業增速回升。1至9月，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤同比增長，增長面超過五成；從回升面看，有26個行業利潤增速較1至8月加快或降幅收窄、由降轉增，回升面超過六成。



營收利潤率回升。1至9月，規模以上工業企業營業收入利潤率為5.26%，同比提高0.04個百分點；其中9月份為5.49%，同比提高0.85個百分點，已連續兩個月提高。



數據還顯示，1至9月，規模以上工業大型、中型、小型企業利潤同比分別增長2.5%、5.3%、2.7%，較1至8月回升2.6個、2.6個、1.2個百分點。