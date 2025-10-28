10月27日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆10月27日主持例行記者會並就設立台灣光復紀念日、美軍機墜入南海等回答中外記者提問。以下是問答全文：



應沙特王儲兼首相穆罕默德和科威特王儲薩巴赫邀請，國家副主席韓正將於10月28日至11月2日訪問沙特和科威特，11月3日至5日應邀赴卡塔爾出席第二屆社會發展世界峰會。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，哈薩克斯坦外長科舍爾巴耶夫將於10月27日至28日對中國進行正式訪問。



總台央視記者：李強總理昨天結束了對新加坡的正式訪問。發言人能否進一步介紹訪問情況？中方如何看待此訪意義？



郭嘉昆：李強總理於10月25日至26日對新加坡成功進行正式訪問，同張贊成代總統、黃循財總理分別舉行會見、會談，並同顔金勇副總理共同出席中新工商界座談會。此訪取得豐碩成果，對豐富發展中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係具有重要意義。



雙方堅持“全方位”合作，深化政治互信。今年是中新建交35周年。雙方將遵循兩國領導人的戰略引領，秉持建交初心，弘揚傳統友誼，推動雙邊關係不斷走深走實。新方重申堅持一個中國原則，堅決反對“台獨”。



雙方把握“高質量”定位，推進互利共贏。兩國將進一步做優做強蘇州工業園區、天津生態城等重點合作項目。雙方合作將不斷提質升級，從“要素互補”到“協同創新”的升級，從“雙邊合作”到“三方合作”的升級，從“參與全球分工”到“共同引領規則”的升級。