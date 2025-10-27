李強出席第28次東盟與中日韓領導人會議

中評社北京10月27日電／當地時間10月27日，國務院總理李強在馬來西亞吉隆坡出席第28次東盟與中日韓領導人會議。



新華社報導，李強首先祝賀東帝汶正式加入東盟大家庭。李強表示，過去一年，東盟與中日韓合作總體保持向好勢頭，展現出東亞經濟的韌性和活力。同時，受國際經貿格局複雜變化影響，東亞經濟面臨的困難挑戰增多，發展的不穩定不確定性明顯上升。面對眼前的困難，我們可以從歷史經驗中汲取智慧和力量。過去數十年，東亞長期是世界經濟增速最快的地區，創造了一個又一個經濟奇跡，時至今日依然令我們為之振奮，並倍感自豪。開放合作是我們在實踐中探索和沉澱下來的寶貴經驗，應當倍加珍惜、始終堅持，讓它持續成為東亞經濟的顯著優勢和制勝法寶。



李強指出，東亞奇跡不是過去時，而是進行時。中方願同各方加強發展戰略對接，堅持開放合作，持續釋放經濟潛力，開拓更廣闊發展空間。一是營造有利於地區發展的良好環境。全力守護東亞來之不易的和平穩定局面，堅持通過對話協商妥善解決分歧，共同維護自由貿易和多邊貿易體制，反對各種形式的保護主義，不斷推進區域經濟一體化進程。二是深化產業鏈供應鏈協同合作。更好發揮各自所長，進一步促進對接合作，提升分工協作水平，提高要素流通效率。中方願同各方共同落實好會議發表的關於加強區域經濟金融合作的聲明，推進財金、經貿、糧食安全等務實合作，打造更多合作亮點和增長點。三是共同培育壯大發展新動能。更大力度支持科技創新，開展聯合科技攻關，不斷增強“從0到1”的創新能力，提升“從1到N”的迭代效率，加強對發展的創新驅動。中方願同各方繼續深化數字經濟、電動汽車、清潔能源等合作，攜手搶抓發展先機。



與會國家領導人表示，東盟與中日韓合作機制成立以來，在應對挑戰、促進發展方面發揮重要作用，取得豐富成果。當前國際形勢不確定性上升，貿易保護主義抬頭，各類挑戰複雜交織。各方應進一步團結協作，強化地區共同體意識，維護和平穩定環境和多邊貿易體制，堅持開放共贏，持續推進貿易、投資、金融、糧食安全、綠色經濟、人文、公共衛生、氣候變化、應急減災、打擊跨國犯罪等領域合作，提升產供鏈韌性，促進地區互聯互通和經濟一體化，推動實現創新、包容和可持續發展。



會議由東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾主持。會議發表《東盟與中日韓領導人關於加強區域經濟金融合作的聲明》。