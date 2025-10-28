外交部答中評：望各國支持中國完成統一事業

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）日前中方決定將10月25日設立為台灣光復紀念日，國際媒體高度關注。外交部發言人郭嘉昆在10月27日例行記者會上就此回答中評社記者提問指出，設立台灣光復紀念日，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場。希望各國支持中國人民反對“台獨”分裂活動、完成國家統一的正義事業。



郭嘉昆表示，1945年，中國人民經過14年不屈不撓的浴血奮戰，贏得抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。當年10月25日，中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下。



郭嘉昆強調，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是全體中華兒女共同的民族記憶。



郭嘉昆指出，在台灣光復80周年之際，中國全國人大常委會決定設立台灣光復紀念日，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，反映了包括台灣同胞在內的海內外中華兒女的共同願望，彰顯了中國共產黨堅定不移擔當歷史任務、矢志不渝實現祖國完全統一的堅強意志。



郭嘉昆說，台灣光復是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。中方設立台灣光復紀念日，有力鞏固了世界上衹有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的國際共識。我們希望各國堅持一個中國原則，共同弘揚正確二戰史觀，堅定維護二戰勝利成果，支持中國人民反對“台獨”分裂活動、完成國家統一的正義事業。

