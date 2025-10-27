阿根廷執政聯盟贏得國會中期選舉

中評社北京10月27日電／據阿根廷國家選舉委員會26日晚公佈的98.9%選票的計票結果，經過當天舉行的中期選舉，阿根廷總統米萊領導的執政聯盟“自由前進黨”在國會獲得了更多議席數，取得勝利。



新華社報導，本次國會中期選舉改選72名參議員中的24名和257名眾議員中的127名。計票結果顯示，中期選舉後，“自由前進黨”佔據19個參議院席位、92個眾議院席位，較選前增加13個參議院席位、48個眾議院席位；其主要盟友“合力變革”聯盟佔據12個參議院席位，28個眾議院席位。主要反對黨聯盟“祖國力量”佔據24個參議院席位，79個眾議院席位。剩餘席位屬於其他較小黨派。



米萊當晚發表講話表示，執政聯盟擁有更多國會席位將有助於政府在接下來的任期內繼續推進改革，實現經濟增長。



阿根廷天主教大學教授帕特里西奧·朱斯托分析認為，執政聯盟在國會的席位增長對米萊政府有利，但執政聯盟及盟友、主要反對黨聯盟及盟友均未取得過半席位，國會格局沒有發生根本性改變。米萊在剩下的2年任期中，仍需與中間派協商以在國會兩院取得過半票數，從而實現政府的立法目標。此外，由於執政聯盟取得了超過三分之一的席位，米萊政府可以避免國會以三分之二多數推翻總統否決的情況再次發生。