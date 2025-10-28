美軍機在南海墜毀　外交部回應

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京10月28日電（記者 海涵）美方一架軍用直升機和一架戰鬥機在30分鐘內相繼在南海墜毀。外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上應詢表示，中方注意到有關報導。如果美方提出，中方願意從人道主義角度出發，向美方提供必要協助。



郭嘉昆強調，美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀的。美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力，是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。