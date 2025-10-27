海峽兩岸休閑觀光智慧農業研習營在重慶落幕

（圖片來源：重慶市渝台經貿文化交流中心） 中評社北京10月27日電／2025年10月20日至26日，全國台聯2025海峽兩岸（重慶）休閑觀光智慧農業研習營在重慶圓滿落幕。本次活動由全國台聯指導，全國台聯聯絡部、重慶海外聯誼會、重慶市農業農村委員會、重慶市台灣同胞聯誼會聯合主辦，重慶市渝台經貿文化交流中心承辦，吸引了來自台灣地區、甘肅榆中、四川成都等地的100餘位農業專家學者、青年農業代表參與，共同探索休閑觀光智慧農業高質量發展新路徑。



10月23日上午，研習營在北碚區舉行開營儀式。重慶市政協副主席、全國台聯副會長、重慶市台聯會長王昱宣布開營並向營員代表授營旗。全國台聯聯絡部部長任揮，重慶市農業農村委副主任、市鄉村振興局副局長王仕傑，北碚區委書記林旭陽等出席儀式並致辭。重慶海外聯誼會副會長李康，重慶市北碚區政協主席董倫，北碚區領導楊鋒、向紅、李綱應邀出席。重慶市台聯副會長蘇家銀主持儀式。



林旭陽以閩南語向遠道而來的台灣同胞及農業專家學者致以親切問候，代表北碚區委、區人大、區政府、區政協對全體營員表示熱烈歡迎，並向長期支持北碚發展的全國台聯、重慶市台聯表示衷心感謝。他指出，當前北碚正深入學習貫徹習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，全面推進鄉村振興戰略實施，以環縉雲山城鄉融合鄉村振興示範區建設為總抓手，全力推進“智慧農業四大行動”。北碚與台灣淵源深厚、交流密切，從抗戰時期＂三千名流匯北碚＂的歷史佳話，到重慶唯一台灣農民創業園的落地建設，渝台融合發展基礎堅實。北碚將以此次研習營為契機，依托台農園等渝台經貿合作平台，在產業培育、技術創新、文旅融合、人才交流等領域深化與台灣同胞的合作，共同繪制＂科技＋生態＂現代農業發展藍圖，持續推動苗木花木等特色產業落地，迭代升級＂新時代三千名流＂人才體系，不斷匯聚兩岸智慧力量。他誠邀台商台胞持續關心支持北碚發展，為促進兩岸交流合作貢獻更大力量。



任揮代表全國台聯對北碚區長期支持兩岸農業交流合作表示感謝。他強調，農業是兩岸同胞共同的根脈，也是兩岸交流合作的重要領域，兩岸農業各具優勢、互補性強，合作前景廣闊。本次研習營旨在推動兩岸休閑觀光智慧農業深度合作，共享發展機遇，共謀美好未來。重慶作為西部大開發重要戰略支點，擁有獨特的地理氣候條件、豐富的農業資源和巨大的發展潛力，希望台灣同胞通過此次活動深入瞭解重慶休閑觀光智慧農業發展現狀，進一步拓展合作領域，共同探索發展新模式、新路徑，攜手書寫兩岸融合發展新篇章。



王仕傑對北碚區休閑觀光智慧農業發展成效給予肯定。他表示，重慶“敢闖敢試、善作善成”的城市特質，孕育了農業現代化發展的獨特路徑。從智慧農場的精準種養，到休閑農莊的業態創新，再到“農業＋生態＋文旅”的融合發展，現代農業的多元價值得到充分彰顯。兩岸農業同根同源、血脈相連，渝台農業合作空間廣闊。期盼以此次研習營為新起點，進一步深化渝台農業科技交流與人才互動，吸引更多台灣同胞瞭解重慶、扎根重慶，共享重慶農業發展機遇與成果。